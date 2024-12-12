عميد تربية رياضية العريش يستقبل وفدًا من وزارة الشباب

استقبل الدكتور علي عبد العزيز عميد كلية التربية الرياضية بجامعة العريش، إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بسيناء، ووفدًا من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، و وفدًا من مديرية التربية والتعليم ، في إطار تنفيذ الملتقى الرياضي الثالث لطلاب المدارس، بين الجامعة و مديرية الشباب و الرياضة .

وأكد حسن عبد الوهاب، حرص وزارة الشباب والرياضة، على استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة ومديرية الشباب والرياضة فى تنفيذ مختلف الأنشطة والمبادرات خلال الفترة المقبلة بما يحقق الصالح العام لطلاب الجامعة، تماشيا مع توجيهات و توصيات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالشباب وإعداد الكوادر الشبابية القادرة على خدمة مجتمعها و وطنها .

من جانبه أعرب عبد العزيز، عن سعادته عن هذا التعاون، كما وجه الشكر لوزير الشباب والرياضة علي حرصه الدائم التعاون مع كلية التربية الرياضية، لتنفيذ مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية والمجتمعية والمبادرات في كافة المجالات .