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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مشروع الورش الفنية للنشء بشمال سيناء

وزراة الشباب والرياضة
وزراة الشباب والرياضة تُنفذ فعاليات مشروع "الورش الفنية للنش
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نفذت وزارة الشباب و الرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بسيناء ( إدارة تنمية النشء ) وبالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، فعاليات مشروع الورش الفنية للنشء بمشاركة 100 من خلال الملتقي الرياضي لطلاب المدارس.

وبدأت الفعاليات بتقسيم النشء المشارك على الورش المختلفة بمقر كليه تربية رياضية جامعه العريش، وتضمنت الفاعليات تنفيذ مجموعة من ورش الفنون التشكيلية واختتمت فعاليات اليوم بتنفيذ مسابقة ثقافية وتم توزيع هدايا على النشء.

وأكد حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بسيناء، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تشهد تقديم الخدمات الرياضية والفنية والتثقيفية المتنوعة لجميع الفئات العمرية بمراكز الشباب والأندية الرياضية لروادها على مدار أيام المبادرة وتنسيق المبادرات المجتمعية التي تقدمها الكيانات الشبابية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

- 1030 وحدة سكنية التربية والتعليم الإدارة المركزية لتنمية النشء الخدمات الرياضية