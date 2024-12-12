ختام الملتقى الرياضي الثالث لتلاميذ المدارس بشمال سيناء

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، بشمال سيناء الملتقى الرياضي الثالث لتلاميذ المدارس بكليات التربية الرياضية، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرية الشباب والرياضة بسيناء ( إدراة الرياضة)، تحت شعار "شخصية طالب رياضي"، والذي أقيم خلال يومي 11،12 من شهر ديسمبر الجاري.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمام الدولة المصرية بمشاركة أبناء الشعب المصري بمختلف المحافظات في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية، وفقا لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر2030.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء .

شارك في الملتقي 400 طالب وطالبة من تلاميذ المدارس الإعدادية، وطالبة من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة العريش.

وخلال اليوم الأول تم استقبال تلاميذ المدارس بكلية التربية الرياضية، يتعلمون فيها عددا من المهارات الأساسية للألعاب الرياضية المختلفة مثل (كرة قدم – كرة يد – ألعاب قوى – ألعاب ترويحية) على ملاعب الكلية.

ويهدف المشروع إلى دمج تلاميذ المدارس مع طلاب الكليات، لتنشئة جيل رياضي متكامل بالإضافة إلى المساهمة في تكوين شخصية الطالب وتميزه رياضيا.