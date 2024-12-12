سبوتنيك: الطيران الإسرائيلي يقصف موقعا عسكريا في محيط دمشق

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، يوم الخميس بأن العاصمة السورية دمشق شهدت عدة انفجارات في وقت سابق.

وكشفت مصادر لوكالة سبوتنيك بأن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت أحد المواقع العسكرية بمحيط العاصمة السورية دمشق.

وشهدت سوريا في الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار بعد مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد الأحد الماضي إلى موسكو مع عائلته إثر وصول الفصائل المسلحة إلى العاصمة دمشق.

وكانت الفصائل المسلحة بدأت هجماتها ضد مواقع الجيش السوري، نهاية نوفمبر الماضي وسيطرت في البداية على مدينة حلب وبعد ذلك اقتحموا إدلب وتوالى انسحاب الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة حتى الوصول إلى العاصمة دمشق.

وأعلن رئيس الوزراء السوري غازي الجلالي، تسليمه السلطة إلى أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام، التي قادت المواجهات ضد الجيش السوري، واتفق الجانبان على تعيين محمد البشير رئيسا لوزراء سوريا، ليصبح أول رئيس حكومة بعد سقوط نظام الأسد الذي استمر على سدة الحكم في سوريا من سبعينيات القرن الماضي.