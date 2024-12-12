بحضور مستشار الرئيس.. الأقصر تحتفل بعيدها القومي

هنأ المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، أهالى المحافظة بمناسبة احتفالات عيد الأقصر القومي، التى أقيمت صباح الخميس على ضفاف نهر النيل.

حضر الاحتفالات، اللواء دكتور خالد فودة محافظ الأقصر الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ورؤساء المراكز والمدن المختلفة ووكلاء الوزارات وعددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وشملت الاحتفالية، تنظيم فعاليات كرنفالية وفنية وشعبية متنوعة بدأت بمسيرة لحاملي الأعلام، وطابور عرض وعروض مائية في نهر النيل بالمراكب الشراعية واللنشات وعروض فنية وفلكلورية لفرق الموسيقى العسكرية ومسيرات للشباب والرياضة وطلاب وطالبات المدارس من مختلف مراكز المحافظة وامتدت المسيرات بطول طريق كورنيش النيل، كما تضمنت الاحتفالات عروض فنية بمشاركة فرقة بنى سويف للفنون الشعبية، وذلك تزامنًا مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي.

ومن جانبه، قدم محافظ الأقصر الشكر لكل من شارك وساهم فى نجاح الاحتفالية من العاملين بمجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء علي الشرابي رئيس المدينة، ومديريات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، وممثلي القطاع السياحي، ومسؤولي الآثار وغرفة شركات السياحة والأجهزة الأمنية وإدارة شرطة المرور وجميع الجهات المساهمة فى الحدث الذى يليق بتاريخ المحافظة ومكانتها العالمية، متمنيًا لهم موسم سياحي مبشر ومدر بالخيرات على أهالي المحافظة.

وزف محافظ الأقصر البشرى لأهالي المحافظة بقرب انتهاء عدد من المشروعات القومية داخل مراكز ومدن المحافظة، معربا عن سعادته بالاحتفال بأول عيد قومى له وسط أهله وشعبه من أبناء المحافظة.

يذكر أنه يتم الاحتفال بعيد الأقصر القومي يوم ٩ ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى تحويل الأقصر من مدينة ذات طابع خاص إلى محافظة، بالقرار الجمهورى رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠٠٩.

IMG-20241212-WA0029

IMG-20241212-WA0028

IMG-20241212-WA0016

IMG-20241212-WA0059

IMG-20241212-WA0058

IMG-20241212-WA0023

IMG-20241212-WA0055

IMG-20241212-WA0022

IMG-20241212-WA0031

IMG-20241212-WA0052

IMG-20241212-WA0051

IMG-20241212-WA0061