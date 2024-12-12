صحة البحيرة تعلن موعد انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن موعد انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة".

وتبدأ أعمال المرحلة الأولى من الحملة فى 8 مراكز بمحافظة البحيرة، وتشمل إدارات: (كفر الدوار - ادكو - الرحمانية - ايتاي البارود - حوش عيسى - المحمودية - كوم حمادة - غرب النوبارية) في الفترة من 15 - 19 /12/ 2024.

والمرحلة الثانية تشمل إدارات: (دمنهور - رشيد - شبراخيت - أبوالمطامير - التحرير - أبوحمص - الدلنجات - وادي النطرون) ، فى الفترة من 22 - 26 /22/ 2024، وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة "مجانًا"، وحرصا على تلبية الإحتياجات غير الملباه للمجتمع.

كما أكد وكيل الوزارة، على أنه سوف يتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، بالإدارات المذكورة خلال الفترات المحددة.

ونوه أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة الي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.

كما أوضح وكيل الوزارة، أنه سيتم تنفيذ العديد من الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة من خلال مسئولي الإعلام لتنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية، واقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الإدارات المشاركة، وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر الزلباني مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.