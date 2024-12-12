بالصور.. افتتاح معرض الكاريكاتير الدولي" شادي في عيون العالم"

استضاف مركز كرمة ابن هانئ الثقافي، بمتحف أحمد شوقي، معرض الكاريكاتير الدولي" شادي في عيون العالم"، وذلك فى إطار احتفال وزارة الثقافة "بيوم شادي.. لرفعة الهُوِيَّة المصرية"، والذي ينظم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ويستمر حتى 14 ديسمبر الجارى.

وافتتح المعرض الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، ونيقولاوس باباجيورجي سفير اليونان بالقاهرة، وروبرتو باتش سفير مالطا بالقاهرة، بحضور غوي تيرينو سفير البرتغال بالقاهرة، وياني ميلاكرينوديس مدير المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة، والفنان هشام أبو الفتوح مدير مركز كرمة ابن هانئ الثقافي، والفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض، الأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير.

100 عمل كاريكاتوري دولي

و ينظم المعرض قطاع الفنون التشكيلية بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، ويضم ما يقرب من ١٠٠ عمل فني، بمشاركة فنانين من دول العالم المختلفة من بينها: العراق، الإمارات، السعودية، الأردن، البحرين، أندونيسيا، البرازيل، روسيا، البرتغال، إيران، الهند، الصين، أوروجواي، كرواتيا، مونتنيجرو، ماليزيا، تركيا، إيطاليا، بيرو، مقدونيا، رومانيا، صربيا، نيبال، السويد، بولندا، بالإضافة إلى مصر.