محافظ بني سويف يتفقد منفذ بيع السلع الأساسية والتموينية بأسعار مخفضة ببا

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، منفذ سلع بقرية طنسا بني مالو، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي تنفذها المحافظة وتحت اشراف التموين، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بمواصلة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة،بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر،ويُسهم في تحقيق استقرار والتوازن في الأسواق بالمحافظة.

محافظ بني سويف يتفقد منفذا لبيع السلع الأساسية والتموينية بأسعار مخفضة خلال زيارته لطنسا

وتفقد المحافظ مكونات المنفذ بالسراداق المقام بجوار مبنى الوحدة المحلية، ويضم معظم السلع الأساسية والإستراتجية من : السكر، الأزر، المكرونة، الجبن، وزيوت الطعام وغيرها، بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات،مشيرًا إلى أهمية التوسع في إقامة تلك المنافذ على مستوى المراكز للتيسير على المواطنين في هذا الجانب

رافق المحافظ خلال الزيارة جمعة عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين، محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ببا، وليد كامل نائب رئيس المدينة وعدد من التنفيذيين المعنيين.