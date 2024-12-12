بلينكن يصل إلى الأردن لبحث قضايا الشرق الأوسط

وصل وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلى الأردن، لبحث عدد من قضايا الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كما سيزور بلينكن تركيا في الوقت الذي يحاول فيه حشد دول المنطقة للمساعدة في دفع الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى، وضمان انتقال سلس في سوريا، بعد سقوط النظام السوري.

ومن المقرر أيضًا أن يزور مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إسرائيل وقطر ومصر في الأيام المقبلة.

وتوجه بلينكن مباشرة إلى اجتماع في مدينة العقبة المطلة على البحر الأحمر مع الملك عبد الله الثاني وسيسافر في وقت لاحق اليوم إلى تركيا.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي إلى عملية شاملة لتشكيل الحكومة السورية المقبلة التي تشمل حماية الأقليات بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رحلته، وقالت إنه سيدعو أيضًا إلى ألا تكون سوريا قاعدة للإرهاب أو تشكل تهديدا لجيرانها.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية عشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق متصل، وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سوريا بأنها "فوضى" وقال إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتدخل، رغم أنه لم يوضح السياسة الأمريكية منذ سقوط النظام السوري.