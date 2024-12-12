فيزا توفر خدمة "Apple Pay" لعملائها في مصر

أعلنت شركة فيزا الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، اليوم الخميس، تقديم خدمة أبل باي (Apple Pay) لعملائها في مصر، وتعد خدمة أبل باي وسيلة آمنة ومضمونة وسهلة للدفع في المتاجر وداخل التطبيقات وعبر الإنترنت.

للدفع في المتاجر، ليس عليك سوى النقر مرتين على الزر الجانبي لجهازك سواءً كان هاتف آيفون أو ساعة أبل، مع الإمساك به بالقرب من جهاز الدفع الإلكتروني لإجراء عملية دفع بدون تلامس.

وتمتاز جميع عمليات الشراء التي تتم من خلال خدمة أبل باي بالأمان، حيث تتم مصادقتها باستخدام خاصية بصمة الوجه Face ID أو بصمة الإصبع Touch ID أوعن طريق إدخال رمز المرور الخاص بجهازك، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي مميز يُستخدم لمرة واحدة.

وقد أصبح الدفع باستخدام خدمة أبل باي مقبولاُ في متاجر البقالة والصيدليات وسيارات الأجرة والمطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة والعديد من الأماكن غيرها.

يمكن للعملاء أيضًا استخدام خدمة أبل باي على هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك لإجراء عمليات شراء أسرع وأيسر عبر التطبيقات أو المواقع التجارية الداعمة للخدمة، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو كتابة معلومات الاتصال والشحن والفواتير مرارًا.

و تًسهل خدمة أبل باي الدفع مقابل توصيل الطعام والبقالة والتسوق عبر الإنترنت وفي وسائل المواصلات ومواقف السيارات، وغيرها من الأمور.

وبهذه المناسبة، صرحت ملك البابا، نائب رئيس فيزا ومدير الشركة في مصر، قائلةً: "يعد تقديم خدمة أبل باي في مصر علامة فارقة في رحلتنا نحو توفير ابتكارات الدفع في المزيد من الأسواق. وتلبيةً لاحتياجات المستهلكين المتغيرة باستمرار، نلتزم بتوفير حلول آمنة ومريحة، والأهم من ذلك أن تكون متوافقة مع نمط حياتهم المعتمد على استخدام التقنيات الرقمية. تحظى طرق الدفع بدون تلامس بالثقة وتلقى رواجًا بالفعل في مصر، وإننا متحمسون لتقديم خدمة أبل باي لحاملي بطاقات فيزا".

عند استخدام العملاء بطاقات ائتمان أو بطاقات خصم مباشر مع خدمة أبل باي، لا تًخزن أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خوادم أبل. بدلاً من ذلك، يتم تعيين رقم حساب جهاز مميز وتشفيره وتخزينه بصورة آمنة في نظام Secure Element، وهو عبارة عن شريحة معتمدة مًصممة وفقًا لمعايير الصناعة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.

من السهل ضبط إعدادات خدمة أبل باي. كل ما على العميل فعله هو فتح تطبيق Wallet على هاتفه آيفون، والنقر على +، واتباع الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم الخاصة به من فيزا. ما أن يضيف العميل بطاقة إلى هاتف آيفون أوساعة أبل أو جهاز آيباد أو جهاز ماك، يمكنه البدء في استخدام خدمة ابل باي على هذا الجهاز على الفور. وسيستمر العملاء في تلقي جميع المكافآت والمزايا المُقدمة على جميع بطاقات فيزا الخاصة بهم.

لمزيد من المعلومات حول خدمة أبل باي (Apple Pay) قم بزيارة: https://www.apple.com/ae/apple-pay/



نبذة عن شركة فيزا

تُعد فيزا شركة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تسهّل التعاملات بين العملاء والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم. فمهمتنا أن نربط العالم بعضه ببعض من خلال شبكة متطورة من المدفوعات تلائم احتياجات العملاء ويُمكنهم الاعتماد عليها، ما يترتب عليه نجاح الأفراد ونمو الأعمال وازدهار الاقتصاد.

