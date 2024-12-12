مصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بقرية الكلح في أسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم، أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار، داخل منزل بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوصول 3 جثث إلى مشرحة مستشفى النيل بإدفو، وتم تكليف فريق بحثى من مباحث مركز الشرطة للتحقيق فى الواقعة.

مصرع 3 أشخاص بقرية كلح الجبل

وتبين من التحريات الأولية، أن الثلاثة وهم: "حسن.ع.ع"، 45 سنة، "أيمن.ح.ج"، 33 سنة، "خضر.ح.ح"، 27 سنة" كانوا يحاولون التنقيب عن الآثار بالحفر داخل منزل بقرية كلح الجبل، ولقوا حتفهم بعد انهيار صخرة عليهم .

تم نقل جثث المتوفيين للمشرحة تحت تصرف النيابة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.