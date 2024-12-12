ليلة رقص معاصر تختتم فعالياتها اليوم الخميس من المنيا

تختتم ليلة رقص معاصر فعاليات دورتها الثامنة، اليوم الخميس، والتي أُقيمت في للفترة من 26 نوفمبر و حتى 12 ديسمبر، من محافظة المنيا.

حيث قدمت مساء أمس عرضين رقص وفيلمين رقص قصيرين، وتقدم اليوم 3 عروض رقص من برنامج الاقامات الفنية على مسرح الشباب التربوي بالمنيا "جزويت المنيا" في تمام السابعة مساءً بالمجان.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم عروض ليلة رقص معاصر بمحافظة المنيا، في تجربة مميزة لتقديم عروض رقص معاصر من تصميم مصممي حركة مصريين ودوليين لجمهور المنيا، حيث يقدم 5 عروض حية و فيلمين وقص قصيرين، وهو نفس البرنامج الذي تم تقديمه بالقاهرة والإسكندرية على مدار يومين.

ويقدم اليوم 3 عروض هم "يقظة" من أداء وإخراج مؤمن نبيل، " ما: بين" من تصميم وإخراج شوان تشان، و"دراسة في الصمود" من تصميم و إخراج توماسو بيترولو.

وليلة رقص معاصر تقام بدعم من الاتحاد الأوروبي، اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC)، المجلس الثقافي البريطاني، السفارة الفرنسية، المركز الثقافي الفرنسي، والمعهد الثقافي الألماني (جوتة).

وينظم الحدث كل من ستوديو عزت عزت، وصلة للفنون، يالا دانس، وبالتعاون مع دوار للفنون، ستوديو عماد الدين، المعهد الثقافي الإيطالي، جزويت القاهرة، منصة على فين، مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، ريكرو، ومسرح الشباب التربوي بالمنيا، وجزويت المنيا.