"مياه الشرب" بالإسكندرية تشارك بالمعرض الدولي IWWI

شاركت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي IWWI، الذي يُقام بأرض المعارض في القاهرة الجديدة.

خلال مشاركتها، استعرضت الشركة جهودها في تطوير البنية التحتية لمنظومة مياه الشرب بالإسكندرية، وأبرز المشاريع التي تم تنفيذها لتأمين مصادر المياه وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم عرض أحدث التقنيات والتطبيقات التي تعتمدها الشركة في مجالات إنتاج وتوزيع المياه، بالإضافة إلى الحلول الذكية المستخدمة في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد.

كما شهد جناح الشركة عرضًا مميزًا لطلاب المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، حيث قدموا تجربة التحكم عن بعد في اللوحات الكهربائية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى عرض تقنيات التشغيل الذاتي، مما يعكس جهود الشركة في دعم وتأهيل الكوادر الشابة باستخدام أحدث التقنيات.

وفي سياق آخر، استعرضت الشركة دور معاملها المركزية في مراقبة وضمان جودة المياه المنتجة. حيث تعمل المعامل بأحدث الأجهزة والتقنيات لضمان مطابقة المياه للمعايير الصحية والبيئية العالمية. وتم تسليط الضوء على الجهود المبذولة في إجراء الفحوصات اليومية والرصد المستمر لجودة المياه، بما يضمن تقديم مياه آمنة وصحية للمواطنين.

كما قدمت الشركة تجربة مبتكرة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه في تحلية المياه، مما يمثل نقلة نوعية في تطوير حلول مستدامة لتأمين موارد المياه. وتم عرض الإمكانيات المستقبلية لهذه التقنية في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتحقيق استدامة بيئية أكبر.

وأكد المهندس أحمد جابر، في كلمته على هامش المعرض، أن مشاركة شركة مياه الشرب بالإسكندرية تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والشركات المتخصصة في قطاع المياه والصرف الصحي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

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