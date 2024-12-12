كأس إنتركونتيننتال.. 5 معلومات عن الإيراني رضا فغاني حكم مباراة الأهلي وباتشوكا

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قيادة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي للحكم الإيراني رضا فغاني، الذي سبق وأن أدار أربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي، مساء السبت المقبل، على ملعب (974) في بطولة كأس التحدي، المؤهلة إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال

من هو الإيراني رضا فغاني؟

الحكم الإيراني يحمل أيضا الجنسية الأسترالية، سبق له إدارة عدد من المباريات المهمة خلال مسيرته وتعرض للانتقادات وأثارت جدلًا كبيرًا بسبب الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها.

وأدار الحكم الإيراني مباراة لمنتخب مصر ضد تونس في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر عام 2021 والتي خسرها المنتخب الوطني بهدف دون رد، ليخرج بعدها البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب "الفراعنة" وقتها، ليهاجم الحكم الإيراني.

وقال البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر الأسبق في تصريحات عقب المباراة: لا أريد أن أعلق على هذا الحكم، لأنني لا أريد أن أنهي مسيرتي هنا".

وأضاف، الحكم دمّر فريقي نفسيًا بقراره في ركلة الجزاء التي رأى الجميع أنها غير صحيحة" وعلى الاتحاد الدولي أن يُحلل تلك الأمور ليختاروا الحكم المناسب.

وتعرض الحكم الإيراني رضا على فغاني للاستبعاد الآسيوي المؤقت في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي أُقيمت في قطر بعدما ارتكب خطأ في لقاء المنتخب العراقي أمام منافسه الأردني.

وشهدت المباراة فوز منتخب "النشامي" بنتيجة 3-2، إلا أن الاتحاد العراقي تقدم بشكوى ضد الحكم رضا فغاني وجاءت شكوى الاتحاد العراقي بسبب طرد اللاعب أيمن حسين، الذي حصل على بطاقتين صفراوين، ليقوم الاتحاد الآسيوي باستبعاد الحكم الدولي بصورة مؤقتة لحين البت في الشكوى.



رضا فغاني في كأس العالم 2022

أدار الحكم الإيراني رضا فغاني مباراتين في كأس العالم 2022 الأخيرة بين البرازيل ضد صربيا والبرتغال أمام أوروجواي وانتهت المباراتين بنتيجة واحدة 2-0.

كما أدار فغاني نهائي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بين البرازيل وألمانيا والتي انتهت بتتويج السامبا بركلات الترجيح.

أما على مستوى كأس العالم للأندية فسبق وأن أدار الحكم الإيراني 4 مباريات بينهم مواجهة مازيمبي ضد كلوب أمريكا وانتهت بفوز الفريق المكسيكي 2-1 في نسخة 2015.

كما تغلب الرجاء على مونتيري المكسيكي 2-1 بعد اللجوء لشوطين إضافيين في نسخة 2013 بصافرة رضا علي فغاني.

وسبق له إدارة نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2015 بين برشلونة وريفر بليت الأرجنتيني.