عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت في مهمة مواصلة التألق أوروبيًا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "غروباما ستايديوم"، لمتابعة الفرعون المصري عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني، عندما يقود فريقه آينتراخت فرانكفورت، لمواجهة ليون الفرنسي ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الأوروبي.

وفاجئ عمر مرموش عشاق الساحرة المسديرة في الدوري الألماني، هذا الموسم بأرقامه، والتي يبحث دائما عن تعزيزها، بعد أن سجل 17 هدفًا وصنع 11 في جميع المسابقات.

أرقام مرموش

أصبح مرموش بهذه الأرقام من اللاعبين القلائل الذين حققوا 10 أهداف و10 مساهمات تهديفية في فترة وجيزة.

وتعكس تلك الأرقام التطور الكبير الذي شهده مستوى اللاعب، بعد أن بدأ مسيرته مع نادي وادي دجلة، قبل أن يخوض تجربته الأوروبية في صيف 2017 مع رديف فريق فولفسبورج.

وخاض مرموش مع فولفسبورج 40 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف، قبل أن ينتقل معارًا إلى سانت باولي، حيث لعب 21 مباراة وسجل 7 أهداف.

وبعدها انضم معارًا إلى شتوتجارت لموسم واحد، في أغسطس 2021، لينتقل بعدها إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب دينو توبمولر على مرموش في التشكيل الأساسي، إلى جانب زميله هوجو إيكيتيكي، وقد شكل اللاعبان ثنائيًا هجوميًا ناجحًا، حيث سجلا معًا 24 هدفًا منذ بداية الموسم.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: أرتور ثياتي، روبن كوش، توتا، تتامدي كولينز.

خط الوسط: فارس شيبي، هوجو لارسون، نكوانكوا.

خط الهجوم: محمد داوود، عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي.



وستكون مواجهة ليون وآينتراخت فرانكفورت فرصة جديدة لعمر مرموش لإثبات نفسه في الساحة الأوروبية، وسط ترقّب كبير من عشاق الكرة المصرية والعالمية.