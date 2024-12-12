تحت رعاية رئيس الجمهورية.. "القومي لذوي الإعاقة" يفتتح النسخة السادسة لمعرض تراثنا للحرف اليدوية

افتتح المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، النسخة السادسة من معرض تراثنا للحرف التراثية، ويقام المعرض الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة من 12 حتى 21 ديسمبر.



وفي سياق متصل، قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يشارك في هذا المعرض للمرة الثالثة على التوالي من خلال جناحه الخاص "A122" ، ويعرض المجلس في هذا الجناح العديد من المنتجات المتنوعة التي تم تصنيعها بواسطة أيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها منتجات الدكوباج والديزي والتطريز الوبري، والمنتجات الجلدية والريزن، منتجات البامبو والمفروشات والمنتجات الخشبية والكروشيه والمكرميه والاكسسوارات ومنتجات التطريز السيناوية، لافته أن هذه المنتجات يتم عرضها من قبل 16 شخص من ذوي الإعاقة، وبمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المعرض يُعد بمثابة فرصة لتغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وإثبات أنهم فاعلين في المجتمع، ولهم أدوار هامة في تنمية الوطن، كما يعمل هذا المعرض على تحقيق الدمج المجتمعي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إشراكهم في هذا الحدث الهام، وتشجيعهم على ريادة الأعمال، من خلال الترويج لمنتجاتهم المختلفة التي يتم عرضها في هذا المعرض السنوي الضخم، كما يعكس المعرض اهتمام الدولة بإحياء الفنون التراثية والاهتمام بالحرف اليدوية، ويعمل أيضًا على تشجيع الصناعة اليدوية التي تعكس الثقافة المصرية الفريدة، التي تُعد أحد ركائز الإقتصاد الوطني، وذلك لقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والعملة الصعبة.

أشارت أن المجلس وقع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على هامش معرض تراثنا للحرف اليدوية، بهدف تنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم في سوق العمل، لافته أن المجلس سيطلق خلال أيام، مشروع "حرفتنا من تراثنا" بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، ويأتي ذلك بالتزامن مع معرض تراثنا للحرف اليدوية.