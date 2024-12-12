لقاء علمي بين معهدي بحوث أمراض النبات والقطن

عقد مركز البحوث الزراعية، لقاء علميا تحت عنوان تحديات وحلول عاجلة لرفع تصنيف معاهد مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث أمراض النباتات ومعهد بحوث القطن كنموذج.

حيث ألقى المحاضرة الدكتور كامل أحمد عبد السلام، رئيس بحوث بمعهد بحوث أمراض النباتات تناولت المحاضرة العناصر الأساسية لكيفية توحيد انتماء الباحثين لمركز البحوث الزراعية في قواعد البيانات الدولية مثل سكوبس، وكذا قواعد البيانات المستخدمة في تصنيف المعاهد والمراكز البحثية وكيفية تعامل الباحثين معها، إضافة إلى طريقة تسجيل الباحثين على المعرفات الرقمية الشهيرة، وذلك في إطار سلسلة من المحاضرات سوف يتم تنظيمها.

جاء ذلك في إطار اللقاءات العلمية الأسبوعية لمعهد بحوث أمراض النباتات وفي إطار توجيهات، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعيه وبإشراف الدكتور محسن أبو رحاب مدير معهد بحوث أمراض النباتات والدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن.

حضر اللقاء العلمي الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن والدكتور عبير سمير وكيل معهد القطن وعدد من باحثي معهد بحوث أمراض النباتات وباحثي معهد بحوث القطن.