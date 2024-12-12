مقتل مسجل خطر وإصابة ضابط خلال إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بالإسماعيلية

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالوزارة اعتزام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بالإسماعيلية بمحاولة تهريب كميات كبيرة لمخدرى "الحشيش- الهيدرو" للإتجار بها .

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وحال استهدافهما بادر أحدهما بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

وقد أسفر التعامل عن إصابة ضابط شرطة ومصرع أحد العناصر وضبط العنصر الآخر وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بمخازن سرية داخل سيارة "فنطاس" بلغت ( " 1,5 طن من مخدر الحشيش– نصف طن من مخدر الهيدرو - 2 بندقية آلية).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ145 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.