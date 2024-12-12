الغرفة التجارية بالبحيرة تفتتح سوق اليوم الواحد تحت شعار "منتجات بلدنا .. لأيد ولادنا"

افتتحت الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد تحت شعار " منتجات بلدنا لأيد ولادنا " بمدينة دمنهور.

وافتتح السوق اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.



ويهدف هذا السوق لدعم المنتجين والمزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير تجربة تسوق متميزة ومتنوعة للمستهلكين باسعار مخفضة لدعم المواطن المصرى.

ويضم السوق مجموعة واسعة من المنتجات المحلية تشمل: الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والاسماك و المخبوزات و منتجات الألبان والبيض البقوليات والمنتجات اليدوية من الخوص والفخار.

كما يوفر السوق فرصة للمستهلكين للتفاعل المباشر مع المنتجين، مما يعزز الثقة في جودة المنتجات ويشجع على دعم المشروعات الصغيرة.

محمد الشريف: سوق اليوم الواحد يهدف لدعم المنتجات المحلية

وأعرب محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، عن سعادته بإطلاق سوق اليوم الواحد كخطوة هامة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمزارعين المحليين، موضحا ان السوق يمثل حلقة وصل مباشرة بين العارضين والمستهلكين، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وأضاف الشريف، انه يتطلع لأن يصبح السوق منصة دائمة لعرض المنتجات وتعزيز التواصل بين المجتمع المحلي ومنتجيه.