داليا الباز تستقبل الرئيس التنفيذي للعمليات بالبريد القطري لتعزيز التعاون المشترك

استقبلت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وفدًا من البريد القطري برئاسة حمد محمد الفهيدة، الرئيس التنفيذي للعمليات، والخليل الريامي، رئيس قسم التسويق والمبيعات، وذلك بمقر البريد المصري التاريخي بميدان العتبة. وجاء اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين المؤسستين.

وشارك في الاجتماع عدد من القيادات البارزة بالبريد المصري.

أكدت داليا الباز أن اللقاء يأتي ضمن إطار التعاون المثمر والمستمر بين البريد المصري والبريد القطري، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك، خاصة في مجالات الخدمات المالية، اللوجستية، والتجارة الإلكترونية.

وأضافت: "البريد المصري يسعى دائمًا لتطوير الخدمات الحالية واستحداث أخرى جديدة تلبي احتياجات المواطنين في كلا البلدين، بما يساهم في تعزيز التعاون المشترك ودعم الاقتصاد الوطني".

من جانبه، أوضح حمد محمد الفهيدة أن هذا الاجتماع يعكس أهمية التعاون بين البريد القطري والبريد المصري لتعزيز نمو الأعمال التجارية، وتقديم خدمات تنافسية للمواطنين.

وأضاف: "نطمح لتطوير المنتجات والخدمات التي تخدم السوق المحلي والأسواق العالمية، بما يدعم التجارة الإلكترونية ويزيد من حجم التحويلات المالية بين البلدين. كما نسعى للترويج للمنتجات المصرية داخل سوق بريد قطر".

كما أعرب عن امتنانه للبريد المصري على حفاوة الاستقبال، متمنيًا أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التعاون والتكامل بين المؤسستين.

ويتوقع أن يسفر هذا اللقاء عن إطلاق مبادرات مشتركة لتطوير الخدمات البريدية واللوجستية، مع التركيز على دعم التجارة الإلكترونية وتعزيز الترابط بين السوقين المصري والقطري.