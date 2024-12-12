محافظ بني سويف يتابع انتظام ومستوى تقديم الخدمات بالوحدات الخدمية بقرى ببا

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بزيارة لمركز ببا ضمن برنامجه الميداني لمتابعة انتظام ومستوى تقديم الخدمات بالوحدات والمنشآت الخدمية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتواكب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

محافظ بني سويف يتفقد سير العملية التعليمية بمركز ببا

تضمنت الزيارة تفقد عددا المشروعات التي تم تنفيذها بقرية طنسا بني مالو ضمن مبادرة "حياة كريمة " بعد تشغيلها ودخولها الخدمة، وذلك في بعض القطاعات والمرافق الحيوية من التعليم والصحة والزراعة والمعاملات الحكومية والخدمات الجماهيرية، حيث تفقد المحافظ، مدرسة طنسا بني مالو الابتدائية "بنات" لمتابعة سير الدراسة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية والوقوف على الحالة العامة للمدارس بمختلف المراحل والنوعيات.

واطمأن المحافظ على انتظام العملية التعليمية وتواجد المدرسين والإداريين ،متفقدا بعض فصول المدرسة وحرص على متابعة جانب من شرح المدرسين في بعض المواد ، موجها باستمرار المتابعة الدورية لنسب الحضور والغياب وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس والالتزام بخطة تدريس المناهج ، فضلا عن مراجعة منظومة الحماية والتاكد من استمرار توافر اشتراطات الأمن والسلامة بالمدرسة التي تم إنشاؤها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتعد إضافة متميزة لمنظومة التعليم بالقرية

كما تابع المحافظ سير العمل بالمجمع الحكومي الخدمي والذي يضم (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن ،وحدة محلية ، مكتب تموين..) ضمن 6 مجمعات خدمية تم إنشاؤها بالمركز، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه ، بجانب تفقد وحدة الإسعاف.

وتضمنت الجولة تفقد المجمع الزراعي بالقرية، والذي يضم وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشادا زراعيا، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل بتلك المشروعات التي تم الانتهاء منها،وتبادل الحوار مع العاملين بها، مؤكدا أهمية الاستفادة من تلك المشروعات التي نفذتها الدولة، لتحسين مستوى الخدمات والمرافق وتطوير مستوى معيشة المواطنين بتلك القرى خاصة في قطاعات حيوية وخدمية، مطالبا بأهمية الحفاظ عليها، موجها بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم، وتقديم الخدمات بصورة لائقة وبشكل دائم.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من : محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا ، د. أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، أسامة إسماعيل وكيل وزارة الزراعة ، جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين ،د. أحمد الجبالي مدير الطب البيطري وعدد من التنفيذيين المعنيين.