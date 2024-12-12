كأس إنتركونتيننتال.. فيفا يعلن عن حكم مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الخميس، عن طاقم حكام مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويتكون طاقم حكام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي من:

حكم ساحة: الإيراني علي رضا فغاني

مساعد أول: الأسترالي أنطون شيتينين مساعد ثاني: الأسترالي أشلي بيتشام

حكم رابع: القطري سلمان فلاحي

حكم الفار: القطري خميس آل ماري، مساعد الفار: الهولندي روب ديبيرينك.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي يوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري، عند الساعة 7 مساءً، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

تاريخ مواجهات الأهلي وباتشوكا

التقى الأهلي مع باتشوكا المكسيكي مرة وحيدة من قبل، وكانت في ربع النهائي لعام 2008، وخسر المارد الأحمر باربعة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل باتشوكا إلى نصف النهائي.