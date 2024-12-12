ناصر القصبي عن الوضع السوري: ما هو الحل لإجتثاث هذا النوع من العقل العربي؟

علق الفنان السعودي ناصر القصبي على الوضع السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد، ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "X".

وقال ناصر القصبي:"أمام ما فعله هذا الهارب الجبان وأزلامه على مدى سنوات، في الشعب السوري، ومانراه في سجونه من مآسٍ، مازالت بعض أصوات الممانعة والمقاومة تراه بطلا عربيا، س سؤال، ما الحل لإجتثاث هذا النوع من العقل العربي".

ويشارك ناصر القصبي في لجنة تحكيم برنامج "أرب جوت تالنت" في موسم هذا العام بجانب باسم يوسف، نجوى كرم، وعلي جابر.

يشار إلى أن أخر أعمال ناصر القصبي الدرامية "طاش 19" الذي عرض في رمضان 2023، المسلسل من أشهر المسلسلات السعودية والخليجية، وبدأ إنتاجه في سنة 1992، حيث تم تقديم 18 جزءا من المسلسل بسبب نجاحه غير المسبوق عربيا، وعرض الجزء رقم 18 سنة 2011.