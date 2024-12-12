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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى الزناري يخضع لجلسة علاجية على هامش مران الزمالك

الزنارى
الزنارى
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خضع مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجلسة علاجية على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعاني الزناري من إصابة في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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