الأحد.. الثقافة تعلن عن المشروع الفائز لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للعمارة

أعلنت وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن المشروع الفائز بالمسابقة المعمارية لتمثيل مصر في ببينالي فينسيا للعمارة في دورته التاسعة عشرة، وتسلم جوائز المسابقة التى طرحها الجهاز برئاسة المهندس محمد ابو سعدة ، وذلك بالمسرح الصغير بدار الاوبرا، في السادسة مساء الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤.

كما يتم افتتاح معرض الأعمال المشاركة بالمسابقة، بقاعة صلاح طاهر، وذلك برعاية الدكتور احمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وهي المسابقة التي يطرحها الجهاز للمرة السادسة على التوالي والتي تتناول فكرة تصميم وتنفيذ عمل يحقق موضوع المعرض لدورة ٢٠٢٥ وهو " lntelligens. Natural .artificial. collective” “ . – الذكاء طبيعي صناعي جماعي"، والتي تقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر ٢٠٢٥ بفينسيا إيطاليا.

ويمثل المشروع الفائز مصر دوليا في جناحها ببينالي فينسيا للعمارة بروما.

وتتكون لجنة التحكيم للمسابقة من م.أ. محمد ابو سعده رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وكل من : م. أكرم المجدوب، أ.د. باسل كامل استاذ العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة الجامعة الأمريكية ، أ. سليفيا النقادي رئيس تحرير أيقونة بالمصري اليوم، أ.د . عمر الحسيني استاذ التصميم العمراني وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، م. عمرو غالي، أ .د. نهى احمد نبيل استاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان ، أ.د. ياسر صقر استاذ العمارة ورئيس جامعات المعرفة الدولية.

وتأتي فكرة طرح مسابقة لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة في دورته التاسعة عشر ، حرصاً من وزارة الثقافة متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على اعطاء الفرصة للمعماريين المصريين لتقديم ابداعتهم بالمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام.