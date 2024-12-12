"تعليم الجيزة": جولات ميدانية حاسمة وحساب لكل مقصر لإعادة الانضباط إلى مدارس

أجرى سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة جولة ميدانية شملت إداراتي شمال الجيزة والعجوزة التعليمية، للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة في المهلة المحددة ومعالجة أوجه القصور بصرامة، وجاء ذلك بناء علي تعليمات محافظ الجيزة، وانطلاقًا من حرص القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن "بناء الإنسان المصري هو المشروع القومي الأعظم".

ورافقه في الجولة محمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، حيث تم اتخاذ قرارات حاسمة لضمان التزام الجميع بمعايير الأداء المطلوبة.

إدارة شمال الجيزة: تعزيز الالتزام وتقدير المتميزين

1. مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية:

إشادة بالتفاني:

أثنى السيد وكيل الوزارة على مدير المدرسة لالتزامه بتنفيذ التعليمات الخاصة بالدهانات واعمال الصيانة ، خاصة في تفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية.

توجيهات صارمة:

أمر باستكمال أعمال الصيانة البسيطة والدهانات، مع تحديد مهلة أسبوع واحد فقط لإنهاء جميع المهام المطلوبة.

إدارة العجوزة: لا مكان للتقصير

1. مدرسة أم المؤمنين الابتدائية:

إجراءات حاسمة:

بعد انتهاء المهلة المحددة لإزالة السلبيات، لاحظ السيد وكيل الوزارة عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بالصيانة والأنشطة، مما دفعه إلى إصدار قرار فوري بتحويل مدير المدرسة إلى الشئون القانونية للتحقيق.

شدد" عطية" على أن "التقصير في تنفيذ التعليمات هو خيانة للمسؤولية، ولن نتسامح مع أي إخلال يعطل مسيرة الإصلاح التعليمي."

2. مدرسة المهندسين الابتدائية:

تم التنبيه على استكمال أعمال الصيانة، تغيير العلم، وتفعيل الأنشطة التربوية.

وجه بتوزيع المقاعد الزائدة لسد العجز في المدارس الأخرى، مع التخلص من الرواكد التي تعيق بيئة العمل.

3. مدرسة السيدة خديجة الابتدائية:

تنفيذ التعليمات:

أثنى “ وكيل الوزارة ” على الجهود المبذولة، لكنه شدد على أهمية استكمال أعمال الصيانة البسيطة، وتفعيل سجل القرائية والخطة العلاجية لضمان تحسين مستوى الطلاب.

رسالة السيد وكيل الوزارة: الالتزام أساس النجاح

أكد “عطية” خلال جولته أن القيادة ليست منصبًا بل مسؤولية وأمانة، وأن التقصير في أداء الواجب هو إخلال بهذه الأمانة. وأضاف:

"كما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن مصر لا تبنى إلا بالالتزام والعمل الجاد، ولن نسمح بأي تهاون يعطل مسيرة التعليم، لأن كل طالب هو مشروع وطن يحمل أحلام أمة بأكملها."

واختتم سيادته قائلاً: "نحن لا نقبل الأعذار ولا نعترف بالتسويف، وكل من يتهاون في أداء واجبه سيكون الحساب مصيره، لأن التعليم هو أساس بناء هذا الوطن، والتزامنا تجاهه لا يقبل المساومة."

بهذه الجولة، تؤكد مديرية التربية والتعليم بالجيزة التزامها الراسخ بالانضباط، تكريم المتميزين، ومحاسبة المقصرين، لتظل مدارس الجيزة نموذجًا يُحتذى به في التميز التعليمي والانضباط المؤسسي."