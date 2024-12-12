حيثيات تغريم عمرو دياب بواقعة الصفع

كشفت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدي، عن حيثيات معاقبة الفنان عمرو دياب بتغريمه 200 جنيه، وتغريم الشاب سعد أسامة 10 آلاف جنيه، وحكمها أيضا ببراءة الشاب سعد أسامة من تعمد التعدي على عمرو دياب.

وكشفت المحكمة أن المتهم الأول الشاب سعد أسامة لامست يده جسد المجني عليه الفنان عمرو دياب خلال فقرته بالحفل، وهو ما لم ينفيه الشاب سعد أسامة، إلا أن المحكمة استقر في يقينها أن ذلك الفعل لم يكن بقصد الإيذاء، ولم تتجه إرادته بحال أن يمس سلامة جسم الفنان عمرو دياب، بل أن قصده كان لفت انتباه الفنان، وهو ما لا يمكن اعتباره محققا للمعني المعنوي للجريمة.



وأضافت المحكمة، وبانتفاء القصد الجنائي للمتهم سعد أسامة تنتفي أركان الجريمة المتسربة إليه، وتقضي معه المحكمة ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.



واكدت المحكمة انه قد استقر في وجدانها عدم توافر حق الدفاع الشرعي لعدم وجود خطر حقيقي غير مشروع قائم و حال يهدد النفس، بل أنه و حتي في حالة إعتبار المحكمة الفعل المادي الذي أناه المتهم الأول تعدي على سلامة الجسد فإنه لا يوجد في الواقعه ما يحمل المتهم الثاني علي الاعتقاد بوجود خطر لتكرار التعدي و من ثم فإن فعل المتهم الثاني هنا قد تم رداً على التعدي.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بتوكيل بتغريم المتهم الثاني "عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب" مائتى جنيه و الزمته مدني مؤقت 10 ألاف جنيه يؤدي للمجني عليه "سعد أسامة سعد" مبلغ عشرة آلاف جنية كتعويض.

و حيث انه عن الدعوى المدنية فلما كان المجني علية قد أ استعمل حقها المخول له بالمادة ٢٥١ من قانون الإجراءات الجنائية بالإدعاء المدني عما لحقه من أضرار من جراء الجريمة فقد ثبت للمحكمة مع القضاء بالإدانة لتوافر أركان الجريمة توافر عناصر الدعوي المدنية من خطأ ثبت ارتكاب المتهم له وضرر الحق بالمجني عليه وعلاقة سببية بينهما وهي بعينها مقومات المسئولية التقصيرية المقررة قانونا بالمادة ١٦٣ من القانون المدني مما يتعين اجابة المدعي بالحقوق المدنية الى طلب التعويض المدني المؤقت. و أما عن قيمة التعويض المدني فإن المحكمة تقضي بما تراه من قيمة للتعويض مع الأحذ في الاعتبار ان التعويض الذي تقضي به المحكمة هو تعويضاً مؤقتاً لحين نظر المحكمة المدنية عناصر المسؤلية التقصيرية وتقدير التعويض التكميلي حسب تفاقم الضرر.

وكانت حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 12 فبراير المقبل لنظر استئناف عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، بتهمة صفع الشاب سعد أسامة.



يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب يما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.