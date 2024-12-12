البيت الروسي يكرم مدير مكتب جريدة "البوابة نيوز" بالإسكندرية

كرم البيت الروسي بالإسكندرية برئاسة القنصل الروسي أرسيني ماتيوشينكو مدير البيت الروسي، الزميل محمد العدوي، مدير مكتبة جريدة البوابة نيوز بمحافظة الإسكندرية، لما قدمه من تغطية لفعاليات وأنشطة البيت الروسي على مدى عام 2024.

وجاء التكريم على هامش اللقاء الختامى للنادى الإعلامى بالبيت الروسي بالإسكندرية برئاسة القنصل الروسي أرسيني ماتيوشينكو مدير البيت الروسي بالإسكندرية.

وشهد اللقاء تكريم عدد من الزملاء الصحفيين بمحافظة الإسكندرية، على دورهم الذي يقوموا به في تغطية الفعاليات والأنشطة التي ينظمها البيت الروسي بالإسكندرية على مدار العام.

وجه القنصل الروسي أرسيني ماتيوشينكو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، الشكر والتقدير للزميل محمد العدوي والزملاء الصحفيين بالإسكندرية على تعاونهم مع البيت الروسي في تغطية الفعاليات والأنشطة التي تقام على مدار العام.

وفي سياق متصل، أعلن القنصل الروسى أرسيني ماتيوشينكو، افتتاح المعرض الروسي للوحات الفنية اليوم الخميس، بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، مشيرا إلى أن نفس المعرض سيتم فى ١٥ ديسمبر الحالى فى أوبرا القاهرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بالبيت الروسى بالإسكندرية بحضور ناتليا بولينوفا مدير المتحف الروسي.