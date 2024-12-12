طب حلوان تنظم ندوة حول تكافؤ الفرص في الوصول للخدمات الصحية

نظمت كلية الطب بجامعة حلوان بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ووحدة المرأة الآمنة بمستشفيات جامعة حلوان ندوة توعوية تحت عنوان "تكافؤ الفرص بين الجنسين في الوصول للخدمات الصحية".

يأتي هذا الحدث في إطار المبادرة الرئاسية "بداية لبناء الإنسان" وجهود الجامعة في تمكين المرأة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة بالتزامن مع حملة الـ16 يوم العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب وجاءت الفعاليات بإشراف الدكتورة سماح ربيع مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وأستاذ الطب النفسي بكلية الطب.

حاضر في الندوة عدد من المتخصصين حيث قدمت الدكتورة حنان علي، أستاذ طب المجتمع بكلية الطب عرضًا عن الخدمات الصحية للمسنات وأهم التحديات التي تواجههن كما تناولت الدكتورة أمنية سيد، المدرس المساعد بطب المجتمع المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة مستعرضة الجهود المبذولة لتعزيز الوعي الصحي وتحسين الخدمات المقدمة.

شارك في تنظيم الندوة اتحاد طلاب كلية الطب برئاسة الطالبة رؤى العوضي، الطالبة ماهيتاب شريف مساعد مسئول اللجنة الثقافية باتحاد الطلاب تأكيدًا على دور الشباب في دعم قضايا المجتمع.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تولي أهمية قصوى لقضايا المرأة خاصة في ظل المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن هذه الندوات ليست فقط للتوعية بل لتقديم حلول عملية تعزز من جودة الحياة للمجتمع المصري ككل.

وأوضح الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى نشر الوعي بالمشكلات الصحية والاجتماعية والعمل على التصدي لها، مؤكدًا أهمية التعاون بين الكليات والوحدات المختصة لتحقيق تأثير ملموس في المجتمع.