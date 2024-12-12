كأس إنتركونتيننتال.. كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي في قطر

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير الأهلي في قطر قبل مباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي.

وقال كولر خلال كلمته: متشوقون جدًّا وسعداء أننا سنقابل جماهير الأهلي الكبيرة قي قطر الذين يساندوننا ويدعموننا، ونتطلع إلى أن نحتفل معًا في قطر.

ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي يوم السبت المقبل مع باتشوكا المكسيكي.

وكان الأهلي قد توج بكأس «إفريقيا – آسيا - المحيط الهادئ»، بعد الفوز على العين الإماراتي، ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال.

وصول بعثة الأهلي إلى قطر

كانت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وصلت إلى قطر مساء الثلاثاء على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي والتي يصعد الفائز بها إلى نهائي كاس القارات للأندية، لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

قائمة الأهلي في رحلة قطر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الرسمية التي تسافر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وضم مارسيل كولر جميع لاعبي الفريق، باستثناء المصابين مصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول.

وجاءت قائمة الأهلي في رحلة قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وأشرف داري ويحيى عطية الله وكريم الدبيس، ومحمد عبد الله.

خط الوسط: كريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر وسمير محمد.

خط الهجوم: محمود كهربا، ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم.