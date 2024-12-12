وزير التموين ومحافظ البحيرة يطلقان مبادرة الكرتونة الغذائية لدعم الأسر المصرية

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، سوق اليوم الواحد أمام الغرفة التجارية بدمنهور، في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.

ويهدف السوق إلى دعم وتشجيع المنتجات المحلية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والزراعية والحرف اليدوية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية والأسماك والدواجن واللحوم والمخبوزات ومنتجات الألبان والخضروات الطازجة، بالإضافة للمنتجات اليدوية وذلك بالشراكة مع الغرفه التجارية.

ويشارك في المعرض 25 عارضًا يقدمون منتجاتهم بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلى 20%.

وتفقدت محافظ البحيرة ووزير التموين أقسام المعرض مشيدة بالمعروضات، ومقدمة الشكر للوزير لدعم الوزارة لمحافظة البحيرة وافتتاح المعارض التي توفر احتياجات المواطنين بالاسعار المخفضة.

وفي كلمته أكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة سوق اليوم الواحد تأتي ضمن خطة وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وعقب الافتتاح، أعلنت محافظ البحيرة ووزير التموين عن توفير الكرتونة الغذائية، التي تهدف إلى توفير احتياجات الأسر لمدة أسبوعين بأسعار اقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الخدمة بشكل دوري بالتعاون مع الشركات المحلية.

ودعت المحافظ الشركات للمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدة أهميتها في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وفى كلمته أكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة سوق اليوم الواحد تأتي ضمن خطة وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مضيفًا أن السوق يمثل فرصة لتشجيع المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بالسوق، ووصفتها بأنها خطوة مهمة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التنمية في القطاع التجاري، مؤكدة أن السوق يعكس جهود الدولة لتحقيق التوازن السعري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ودعت المحافظ المواطنين إلى زيارة السوق والاستفادة من العروض المميزة، مؤكدة حرص الدولة على توفير حياة كريمة لجميع المصريين.

يُذكر أن مبادرة سوق اليوم الواحد انطلقت في عدة محافظات، مستهدفة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين، وشهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا، ما يعكس نجاحها في تلبية احتياجات الأسر المصرية بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة.