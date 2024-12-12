المصري البورسعيدي يكثف استعداداته لتحدي الزمالك في الكونفدرالية

واصل الفريق المصري البورسعيدي، تدريباته وذلك للاستعداد لملاقاة فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

علي ماهر يرفع درجة الاستعدادات

و قام الكابتن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، بعمل تدريبات بدنية وتأهيلية مكثفة للفريق، وذلك لاقتناص نقاط جديدة والتغلب على فريق الزمالك ، مستغلا رحيل مدرب الزمالك جوزيه جوميز وعدم استقرار الفريق.

ويستضيف نادي الزمالك نظيره المصري، لتعد هذه المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، بعد رحيل مدرب الزمالك جوزيه جوميز.

موعد المباراة والقناة الناقلة

و تقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساء، وسيذاع اللقاء عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت.

ويتقاسم الفريقان المصريان، صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتى فى المركز الثالث والرابع إنيميا وبلاك بولز بنقطة واحدة لكل فريق.