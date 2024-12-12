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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السفير السعودي بالقاهرة: تنظيم المملكة لكأس يأتي بدعم القيادة الرشيدة وسنقدم نسخة استثنائية

السفير صالح بن عيد
السفير صالح بن عيد
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أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، عن فخره الشديد وسعادته البالغة بعد إعلان استضافة المملكة العربية السعودية، لبطولة "كأس العالم لكرة القدم 2034"، مؤكدًا إن هذه الخطوة الهامة تأتي بدعم واهتمام من قيادة المملكة - حفظها الله - وتتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.


ونوه السفير الحصيني، بأن تلك الرؤية السديدة حققت نجاحاً باهراً ومكنت المملكة من ترسيخ مكانتها الرائدة كمركز رياضي عالمي، بطبيعتها الساحرة والمتنوعة وشغفها الطموح، وامكانياتها الاستثنائية في كافة القطاعات، وتبنيها نهجاً يمهد الطريق نحو مستقبل مشرق لكرة القدم على المستوى المحلي والدولي.


وأكد السفير السعودي أنه على يقين وثقة تامة بجاهزية واستعداد المملكة لتقديم تجربة استثنائية يشهد عليها العالم أجمع بعون الله ومشيئته. خاصة أن المملكة العربية السعودية تتمتع بسجل حافل بالنجاحات في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، وتمتلك المهارات والخبرات اللازمة لإدارة الأعداد الضخمة من الزوار وتقديم خدمات استثنائية وفقاً لأعلى المعايير العالمية. كما تعمل المملكة على تسخير الرؤية المتكاملة والخبرات المتراكمة من أجل تنظيم بطولة تبني إرثاً متميزاً يعزز مشاعر الفخر لدى الشعب السعودي.
 

السفير السعودي بالقاهرة كأس العالم لكرة القدم 2034