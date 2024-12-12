الدكتور اسماعيل عبد الغفار يهنئ سفير قطر بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن العلاقات المصرية القطرية تشهد تطورات كبيرا خلال الفترة الماضية على كافة المستويات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الأكاديمية العربية خلال مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر الذي اقامته سفارة دولة قطر بالقاهرة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير وعدد من الوزراء والسفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية ورجال الصحافة والإعلام.

وهنأ الدكتور إسماعيل عبد الغفار دولة قطر بمناسبة يومها الوطني، متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن تطلعه لمزيد من تطوير التعاون والتنسيق بين مصر وقطر في مختلف المجالات، وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وذكر أن دولة قطر وجمهورية مصر العربية، تشتركان في قيم عديدة، كعضوين فاعلين ومسؤولين في المجتمع الدولي، فضلا عن ان هناك تنسيقا مستمرا بينهما حول القضايا الاقليمية والدولية.