وزير التموين ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع سيارات شباب الخريجين

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اليوم، مشروع سيارات شباب الخريجين.

كما يعد مشروع سيارات شباب الخريجين احد المشروعات المعنية بتوفير فرص عمل للشباب وتقوم المنافذ المتنقلة بتوزيع السلع التموينية الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية من خلال ماكينات صرف السلع التموينية وكذلك توفير السلع الغذائية الحرة بنسبة تخفيض تصل 20% ويتم الدفع بها بالأماكن الأكثر احتياحا بمراكز محافظة البحيرة.

ويساهم مشروع السيارات المتنقلة للسلع الغذائية في توسيع نطاق توزيع السلع كما يساعد المشروع في توصيل السلع الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا مما يحقق العدالة في توزيع السلع، كما يساهم في استقرار الأسعار من خلال تقديم السلع بأسعار تنافسية أو مدعومة في الأسواق المحلية.

كما يساهم المشروع في تنويع السلع؛ حيث يتيح مشروع شباب الخريجين بيع سلع متنوعة تشمل السلع التموينية، والسلع الغذائية وغير الغذائية.