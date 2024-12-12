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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الشركة القابضة للمياه يناقش فرص التعاون مع ممثلي الشركات العارضة بمعرض "أروادكس/IWWI"

المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه
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عقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي الشركات العارضة بمعرض "أروادكس/IWWI 2024" لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي. 

تناولت الاجتماعات مناقشة سبل التعاون المستقبلية واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز قطاع المياه في مصر، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي "أروادكس/IWWI 2024" لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، خلال تصريحاته، على أهمية توطين الصناعة في مجال تكنولوجيا المياه والصرف الصحي كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الاعتماد على التصنيع المحلي يساهم في تقليل تكاليف التشغيل والصيانة.

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى ضرورة مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال المياه والصرف الصحي، مشدداً على أن التحول الرقمي يمثل خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الشركة القابضة تعمل بشكل مستمر على تطبيق أنظمة إدارة وتشغيل تعتمد على التكنولوجيا الذكية، بما يساهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

في ختام لقاءاته، أعرب المهندس ممدوح رسلان، عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات العارضة في دعم تطوير قطاع المياه، مشيراً إلى أن التعاون بين القطاع الحكومي والخاص هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

وأكد رئيس الشركة القابضة التزامها بتعزيز شراكاتها مع مختلف الأطراف، من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث الحلول التقنية التي تُعرض خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي.

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