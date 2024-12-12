رئيس غرفة الصناعات الهندسية ومحافظ بغداد يفتتحان معرض العراق الدولي للإنشاءات

افتتح محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برفقة عبد المطلب العلوي محافظ بغداد وجمال محمود عنتر نائب السفير المصري ببغداد فعاليات معرض العراق الدولي للاستثمار والإنشاءات و البنية التحتية بمدينة بغداد.

وتشارك مصر بجناح كبير على مساحة 400 متر يضم 22 شركة من كبريات الشركات المتخصصة في الصناعات الهندسية والكيماوية من إجمالي 80 شركة مشاركة بالمعرض .

واثني محافظ بغداد على التواجد المتميز للشركات المصرية بالسوق العراقي، مؤكدا ترحيب دولة العراق بالأشقاء المصريين والمنتجات المصرية بمختلف المجال.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الشركات المصرية لها فرص واعدة في السوق العراقي خاصة في مجال البنية التحتية و إعادة الإعمار بالعراق.

وأكد المهندس، أن العلاقات المصرية العراقية القوية على مستوى الشعبين و القيادة السياسية بين البلدين مهدت بشكل كبير لفتح أسواق المناخ المصري واستفادة الأشقاء بالعراق بالخبرات و الشركاتالمصرية في إعادة الإعمار .

وأشار إلي أن الهدف ايضا من مشاركتنا في معرض العراق هو حصول الشركات المصرية على مكانتها الطبيعية في الاسواق العربية ونفاذ منتجاتها في ظل منافسة شرسة من الصين و تركيا على سبيل المثال .

وقال أشرف الهواري الممثل الشركة المنظمة لتواجد الشركات المصرية بمعرض العراق الدولي، إن هناك رغبة كبيرة من الشركات المصرية للتواجد بالسوق العراقي و ايضا طلب كبير على المنتجات المصرية و هذا المعرض يفتح المجال لمزيد من الشراكات الاقتصادية المصرية العراقية .

و من جانبه اوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن السوق العرافي به طلب كبير على الصناعات الكيماوية المصرية و منها منتجات البلاستيك و الدهانات و اللدائن و المنتجات الزجاجية و الكيماويات الوسيطة ومواد التبطين والعزل والمواسير بمختلف أنواعها و الوصلات و المواد اللاصقة و الغراء .

وأشار إلى أن صادرات مصر من منتجات الكيماويات بلغت ١٥٠ مليون دولار خلال ٢٠٢٣ بمعدل نمو ١٣٪؜ مقارنة بعام ٢٠٢٢.

واكد ان من اهم ادوات الترويج للمنتجات المصرية المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة مثل معرض العراق الدولي للاستثمار و البنية التحتية و الإنشاءات لانه يحقق اكثر من هدف منها عرض المنتج المصري امام المنافسين و التعرف على طبيعة السوق و احتياجاته و من خلاله تعد دراسة السوق وتتواصل مباشرة مع العميل و تسعير منتجاته وفقا للأسعار التنافسية التي تتناسب مع طبيعة احتياجات السوق.

واكد طارق الجمل، ممثل الشركة المسئولة عن تقديم الخدمات اللوجيستية للشركات المصرية، أن معرض العراق الدولي مهم جدا ويفتتح فرص لتواجد الشركات المصرية و يحقق فرص كبيرة للتصدير للعراق وهناك ترحيب كبير من الأشقاء العراقيين بالمنتج المصري.