"جودة الحياة عند قبائل جبال النوبة" في رسالة ماچستير بجامعة القاهرة

نوقشت بقسم الأنثروبولوجيا (علوم الإنسان) بكلية الدراسات الإفريقية العليا، جامعة القاهرة، رسالة الماچستير المقدمة من الباحث القس سليمان ألفي، حملت الرسالة عنوان "أثر الأيكولوجي على جودة الحياة عند قبائل جبال النوبة في السودان"

تكونت لجنة المناقشة من كلٍ من: الدكتورة سلوى يوسف درويش أستاذ الأنثروبولوجيا بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، مشرفًا.

الدكتورة نيفين علم الدين الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، مناقشًا، الدكتورة نانسي أحمد فخري أستاذ الأنثروبولوجيا الطبيعية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، مناقشًا، الدكتورة سحر محمد غراب مدرس الأنثروبولوجيا بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، مشرفًا.

جاء موضوع الرسالة من وحي خدمة الباحث في جبال النوبة بالسودان، بخبرات حقيقية عاشها بالفعل لسنين طويلة منذ بدء خدمته عام ٢٠٠٨.

وبعد انتهاء المناقشة تداول أعضاء اللجنة الآراء فيما بينهم وتقرر منح الباحث درجة الماچستير بتقدير امتياز.