شادي عبد السلام.. إبداع سينمائي وتراث مصري في احتفالات الثقافة بالغردقة

تحتفي وزارة الثقافة بالفنان والمخرج الراحل شادي عبد السلام، بفعاليات متنوعة تشهدها مواقعها في المحافظات، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تسلط الضوء على إبداعات المخرج الراحل شادي عبد السلام، الذي شكلت أعماله علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية.

وشهد قصر ثقافة الغردقة، الأربعاء، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية في هذا الإطار، بدأت بالسلام الجمهوري، تلاه محاضرة ألقاها المخرج المسرحي شاذلي صالح، استعرض خلالها حياة عبد السلام وأعماله التي جسدت الهوية الوطنية وروح الانتماء، لا سيما من خلال أفلامه التي تجمع بين الفن والرسالة التاريخية.

كما شهدت الاحتفالية عرض فيلمي "جيوش الشمس" و"شكاوى الفلاح الفصيح"، الأول وثائقي فريد يوثق بطولات حرب أكتوبر المجيدة، مقدما مشاهد نادرة لتضحيات الجنود المصريين، بدءا من العبور العظيم حتى تحرير سيناء. أما الفيلم الثاني، المستوحى من نصوص أدبية من عصر الدولة الوسطى، فيروي قصة فلاح مصري يواجه الظلم بشجاعة، في انعكاس قيم الكفاح والعدل.

وأضفت فرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبد الرازق طابعا تراثيا مميزا على الأمسية، حيث قدمت عروضا مثل رقصة الرفيحي، رقصة العصا، ورقصة الفلاحي، وسط تفاعل كبير من الحضور.

نظمت الفعالية بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة محمد رجب، ضمن برنامج مكثف للاحتفاء بإرث شادي عبد السلام، الذي ظل رمزا للسينما التي تمزج بين الجمال الفني والعمق الإنساني.

وتشارك هيئة قصور الثقافة ببرنامج حافل ضمن احتفال وزارة الثقافة بالمخرج الراحل، تحت عنوان "يوم شادي"، تستمر فعالياته حتى مساء اليوم الخميس بمختلف المحافظات، بعرض مجموعة من أشهر أفلام المخرج الراحل، وتقديم شهادات من الفنانين وأساتذة المعاهد والكليات الفنية بتخصصات السينما والفنون التشكيلية، للحديث حول تجربة شادي عبد السلام ومسيرته الإبداعية، بجانب عقد لقاءات ومحاضرات عن أهمية السينما، وبرامج اكتشاف مواهب في التمثيل وتنفيذ عدد من المسابقات الفنية.



