جامعة قناة السويس تحصد جوائز بطولة ذوي الاحتياجات الخاصة

حققت جامعة قناة السويس إنجازا رياضيا مميزا خلال مشاركتها في بطولة ذوي الاحتياجات الخاصة للجامعات، التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمدينة الإسكندرية في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر 2024.

وقدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، تهانيه القلبية للطلاب على ما حققوه من إنجازات متميزة، مؤكدا أن هذه النتائج تأتي نتيجة الدعم المستمر الذي تقدمه الجامعة لطلابها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الدكتور ناصر مندور إن تفوق طلابنا يؤكد قدرتهم على التغلب على التحديات ورفع اسم الجامعة عاليًا في المحافل الرياضية.

كما أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عن فخره بالطلاب المشاركين، مشيرًا إلى أهمية هذه البطولات في تعزيز روح التحدي والإصرار لدى الطلاب، ودور الجامعة في تمكينهم من إبراز مواهبهم.

وقال عبد النعيم، إن هذه الإنجازات هي انعكاس للعمل الدؤوب الذي تبذله الجامعة لتوفير بيئة رياضية ملائمة وداعمة لجميع طلابها.

فيما أفاد الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية أن البطولة شهدت مشاركة 25 جامعة تنافست في ألعاب رفع الأثقال، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، وكرة الجرس للطلاب والطالبات، وأسفرت عن تفوق لافت لطلاب جامعة قناة السويس في مختلف المنافسات.

وتميزت الجامعة بأداء طلابها في رياضات متنوعة، حيث فازت الطالبة هاجر خيري الشحات بالمركز الثاني والميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 58 كجم، بينما حصلت زميلتها نرمين السيد محمد على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نفس اللعبة وزن 60 كجم، واستطاعت الطالبة آية محمد سليم العبد أن تقتنص المركز الأول والميدالية الذهبية في رفع الأثقال وزن 58 كجم، مما يعكس تفوق الطالبات في هذه الرياضة.

وفي تنس الطاولة، تألق الطلاب أيضًا، حيث حصد كريم صبري العراقي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الكرسي المتحرك، بينما أحرز كريم سيد صادق المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الأرجل المعاقة.

كما نال أدهم السيد محمد المركز الثاني والميدالية الفضية في فئة ذهني، فيما أبدعت ميار عادل عبد الحميد بتحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في الكرسي المتحرك.

أما في رياضة رفع الأثقال للمكفوفين، فقد حصل الطالب أحمد عادل محمد حميد على المركز الأول والميدالية الذهبية، وفي ألعاب القوى، فاز الطالب محمد طارق محمد السيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100 متر فئة مكفوفين حركي، ما يُبرز روح التحدي والإصرار لدى هؤلاء الأبطال.

على صعيد الإنجازات الجماعية، حقق فريق الطالبات المكون من إسراء محمد جاد الكريم، حبيبة أحمد محمد الزعفراني، ريم أحمد عبد الله سالم، وشيماء حسني عبد الرسول المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات كرة الجرس للمكفوفين الحركي، ليضيفوا إنجازًا آخر إلى سجل الجامعة الحافل.

أشرف على تنظيم مشاركة الجامعة في البطولة الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، والإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة ومحمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي، وياسر محمد عبد المجيد مدير إدارة الإتحاد الطلابية، ودينا حسني محمود، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لضمان ظهور الطلاب بأفضل صورة ممكنة وتحقيق هذه النتائج المشرفة.

وبهذه النجاحات، تؤكد جامعة قناة السويس ريادتها في دعم طلابها من ذوي الهمم، وإبراز إمكاناتهم وقدراتهم في مختلف المجالات، لتظل منارة تعليمية ورياضية متميزة على مستوى الجامعات المصرية.