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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق شقة سكنية بشارع مستشفى الصدر في العمرانية

الحريق
الحريق
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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حريقا نشب داخل شقة سكنية بالعقار رقم 1 بشارع العامل المتفرع من شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم 1 بشارع العامل المتفرع من شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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