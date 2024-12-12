شيكابالا وناصر ماهر يخوضان تدريبات تأهليلية استعدادًا لمواجهة المصري بالكونفدرالية

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وناصر ماهر لاعب الوسط تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويعاني "شيكابالا" من إصابة عبارة عن مزق في العضلة الخلفية في حين يشكو ناصر ماهر من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.