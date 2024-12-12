وكيل الصحة بالمنوفية يتفقد غرفة الطوارئ بالمديرية

تفقد الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الخميس، غرفة الطوارئ 137، وتبين عدم وجود حالات طوارئ في الانتظار، حيث كان العدد المسجل هو صفر.

يأتي ذلك في إطار حرص المديرية وحرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز الصحة العامة وضمان جاهزية غرف الطوارئ لاستقبال أي حالات طارئة بكفاءة وسرعة تعكس هذه الخطوة اهتمام المديرية بتوفير بيئة صحية آمنة وخدمات صحية عالية الجودة للمواطنين، والحرص على تحسين مستوى الرعاية الصحية من خلال المتابعة الدورية والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية لمواجهة أي حالات طارئة.

رافقه وكيل الوزارة في المرور الدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجي و محمد عرفة مدير إدارة الشئون الإدارية ومسئول الأمن بالمديرية .