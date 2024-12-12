متأثرًا بارتفاعه عالميًّا.. الذهب في مصر يقترب من 3900 جنيه للجرام

استمر سعر الذهب في مصر نحو الارتفاع ليتخطى قمته السعرية الأخيرة بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك من جديد ليصل إلى مستويات قياسية.



وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند 3880 جنيه للجرام ليتداول عند المستوى 3875 جنيها للجرام وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 50 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3860 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3810 جنيهات للجرام.

ووفق تحليل جولد بيليون ، الدعم الرئيسي لارتفاع الذهب و تخطيه قمته السعرية الأخيرة عند 3850 جنيها للجرام جاء من ارتفاع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى منذ 5 أسابيع تقريباً، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية اليوم ليسجل متوسط 50.88 جنيه لكل دولار.



ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب كونه يستخدم في تسعير الذهب، بالإضافة إلى التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي، وقد استمر سعر صرف الدولار في الارتفاع منذ أشار رئيس الوزراء إلى إمكانية تغير سعر الصرف في حدود 5% صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة.



السبب وراء تراجع سعر صرف الجنيه خلال الفترة الأخيرة هو قوة الدولار الأمريكي عالمياً منذ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية بسبب التوقعات أن سياسات ترامب ستزيد من ضغوط التضخم وتقلل من عمليات خفض الفائدة



توقعات أسعار الذهب

وسجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى منذ أكثر من شهر خلال تداولات اليوم قبل أن يشهد بعض التراجع بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكي التي صدرت يوم أمس وتسببت في زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة وهو الأمر الإيجابي بالنسبة لأسعار الذهب.

يستمر سعر الذهب في الارتفاع خلال تداولات اليوم وذلك بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر، هذا بالإضافة إلى عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى الارتفاع في البنوك عند أعلى مستوياته الأمر الذي يدعم ارتفاع سعر الذهب المحلي.



واستطاع سعر الذهب العالمي أن يستقر فوق المستوى 2700 دولار للأونصة ليواجه حالياً منطقة المقاومة حول المستوى 2720 دولار للأونصة، والتي في حال استطاع تجاوزها سيواجه المستوى 2750 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

واستطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يخترق قمته السعرية الأخيرة عند المستوى 3850 جنيه للجرام ليغلق فوقها يوم أمس، ليساعد هذا على دفعه إلى الأعلى خلال تداولات اليوم الخميس ليسجل قمة جديدة عند المستوى 3880 جنيه للجرام ليقترب من مستهدف عند 3900 جنيه للجرام.