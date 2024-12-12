رئيس التأمين الصحي يتفقد أعمال تطوير مستشفى النصر بحلوان

أجرى الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، زيارة ميدانية لمستشفى النصر بحلوان التابعة لفرع القاهرة، وذلك للاطلاع على سير عملية التطوير في المستشفى، في إطار متابعة أعمال تطوير البنية التحتية للمستشفيات.

وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الزيارات الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

حيث تم الوقوف على الحالة الإنشائية للمستشفى، ومتابعة احتياجاتها من الإحلال والتجديد، والتأكد من جاهزية الكوادر البشرية، والانضباط الإداري، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى متابعة معدلات التشغيل والأداء في الأقسام المختلفة.

كما تفقد العديد من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، بما في ذلك قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العمليات، والرعاية، وقسطرة القلب، كما اطلع على القوي الاستيعابية للمستشفى التي تضم 203 أسرة وتقديم خدمات طبية متخصصة تشمل: الباطنة، العظام، الجراحة العامة، جراحة الأورام، والعمود الفقري، جراحة التجميل، النساء والتوليد، المسالك البولية، الرمد، رعاية القلب، الرعاية المركزة، رعاية القسطرة، قسم الأشعة والأشعة التداخلية، المعامل، المناظير، الأوعية الدموية، علاج الأورام والعلاج الكيماوي، ووحدة الغسيل الكلوي والحضانات

وفي ختام الزيارة، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على التحديات التي قد تواجه المستشفى والعمل على رفع كفاءتها بما يحقق طموحات المواطنين في توفير رعاية صحية ذات مستوى عالٍ.

كما أكد حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة وذات جودة عالية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين في الحصول على أفضل الخدمات الطبية.

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