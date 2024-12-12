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الخميس 12 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجلس الزمالك يحرص على مؤازرة فريقه في مرانه استعدادًا للمصري

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك
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حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة ، على التواجد في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


جاء ذلك من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة المصري المرتقبة في ظل أهمية المباراة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب هشام نصر حسام المندوه أحمد سليمان مران الزمالك الزمالك