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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثقافة الفلسطينية تُناقش يوميات الحرب على غزة بـ طولكرم

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية، في محافظة طولكرم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لقاءً أدبيًا لمناقشة مجموعة من القصص من كتاب "كتابة خلف الخطوط: يوميات الحرب على غزة" في مدرسة بنات اكتابا الثانوية.

وتحدثت فيها الناشطة الثقافية ختام جميل، والتي استعرضت عناصر القصة القصيرة، وتحدثت عن مضمون الكتاب وعنوانه، والأسلوب الذي اتبعه الكتاب من اعتماد البعض على السردية.

وكانت قد نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية  في محافظة الخليل وبالتعاون مع مركز الحرية للفنون الشعبية ومسرح نعم، عرضًا مسرحيًا تفاعليًا لأطفال الرماضين، بهدف دعم صمود شعبنا الفلسطيني في هذه المناطق، خاصة فئة الأطفال.

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وزارة الثقافة الفلسطينية طولكرم يوميات الحرب على غزة كتابة خلف الخطوط