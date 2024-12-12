كأس إنتركونتيننتال.. كولر ولاعبو الأهلي في جلسة تصوير خاصة قبل مباراة باتشوكا

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الخميس، جلسة تصوير خاصة مع مارسيل كولر المدير الفني ولاعبين من الفريق، داخل فندق الإقامة في قطر؛ للحديث عن المشاركة في بطولة كأس القارات للأندية، ومواجهة باتشوكا.

وحرص الجهاز الفني، وعدد من لاعبي الفريق على حضور مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكيتين الذي أقيم مساء أمس على استاد «974» بقطر، والتي انتهت بفوز باتشوكا بثلاثة أهداف دون رد.

تدريبات الأهلي في قطر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إغلاق مران الفريق الذي يقام اليوم على ملعب الإرسال بالدوحة استعدادا لمباراة باتشوكا المكسيكي.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا المكسيكي يوم السبت المقبل على استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وفضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر إقامة المران بشكل مغلق اليوم، من أجل توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، وبما يتوافق مع لوائح البطولة.

ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي يوم السبت المقبل أمام باتشوكا، ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية المقرر له يوم 18 ديسمبر الجاري.