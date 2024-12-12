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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس إنتركونتيننتال.. مران مغلق للأهلي في قطر

تدريبات الأهلي في
تدريبات الأهلي في قطر
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إغلاق مران الفريق الذي يقام اليوم على ملعب الإرسال بالدوحة استعدادًا لمباراة باتشوكا المكسيكي. 

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا المكسيكي يوم السبت المقبل على استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال. 

وفضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر إقامة المران بشكل مغلق اليوم؛ من أجل توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، وبما يتوافق مع لوائح البطولة.

ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي يوم السبت المقبل أمام باتشوكا، ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية المقرر له يوم 18 ديسمبر الجاري.

الأهلي وباتشوكا كأس إنتر كونتيننتال موعد مباراة الأهلي وباتشوكا