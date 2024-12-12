محافظ الغربية يتابع تطوير حديقة الطفل بطنطا

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على حرص المحافظة على الاهتمام بالمساحات الخضراء في المراكز والمدن، مشيرًا إلى أن حديقة الطفل بطنطا تعد واحدة من أبرز المتنفسات الطبيعية للعائلات، حيث يجري العمل على تطويرها لتلبية احتياجات الزوار من مختلف الفئات العمرية.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير الجارية تشمل إضافة مزيد من المناطق الخضراء المجهزة، مع تطوير مناطق ترفيهية الأطفال وأماكن الجلوس المظللة، مؤكدًا سعي المحافظة لجعل حديقة الطفل نموذجًا يحتذى به في تقديم بيئة حضارية ومتنفس طبيعي يلبي تطلعات المواطنين، في إطار خطة المحافظة لجعل مراكز ومدن المحافظة خضراء صديقة للبيئة.

وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة المساحات الخضراء في جميع مدن ومراكز المحافظة، إيمانًا بأهمية هذه المساحات في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة والبيئة.

وقال المحافظ، إن التوسع في إنشاء وتطوير المساحات الخضراء يأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا على توفير متنفس طبيعي يليق بالمواطنين ويعزز من الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة، كما أن الحفاظ على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء من أولويات خطة المحافظة لتحسين المشهد الحضاري وتقليل الآثار السلبية للتلوث.

وأشار الجندي إلى أن المحافظة تعمل على مشروعات مختلفة، من بينها تطوير الحدائق العامة وتشجيع زراعة الأشجار في الشوارع والميادين الرئيسية، لإعادة المظهر الجمالي والحضاري لعروس الدلتا.

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